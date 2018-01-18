Для Шаинского не нашли места на Новодевичьем кладбище

"Приедут родственники, дети", - сказала ТАСС вдова Светлана Шаинская. В частности, по словам вдовы, на прощании с отцом точно будут присутствовать старший сын композитора Иосиф (от предыдущего брака) и общий сын Светланы и Владимира Шаинских Вячеслав, который проживает в Москве. Их младшая дочь Анна, которая живет и работает в США, приехать не сможет из-за просроченного паспорта. "Но она здесь [в США] с отцом уже попрощалась", - подчеркнула вдова.



Владимир Шаинский

Шаинская подтвердила, что тело композитора будет отправлено в Москву из Сан-Диего (штат Калифорния) 19 января, 20 января самолет приземлится в российской столице, а похороны пройдут 22 января. "Прощание начнется в 11:00 (мск) и пройдет в Доме композиторов в Москве, если ничего не изменится. Мы вылетаем в пятницу "Аэрофлотом", и пока все по плану, билеты уже есть", - сказала она.

Похоронен Владимир Шаинский будет на Троекуровском кладбище, хотя семья до последнего надеялась, что власти смогут найти место на Новодевичьем.

"Ничего не получилось у нас сделать, так и осталось - Троекуровское", - с сожалением отметила вдова. Она также с горечью добавила, что Шаинский будет похоронен только через месяц после смерти из-за затянувшейся процедуры организации перелета и похорон. В связи с этим прощание с композитором будет проходить при закрытом гробе.

Ранее вдова особо подчеркивала, что решение о захоронении супруга в России, принятое по инициативе российских властей, является очень важным не только для нее и семьи, но и почитателей таланта композитора. "Думаю, и для него это важно, - заметила вдова. - Ведь он сам считал Россию своей родиной. При этом он любил и Россию, и Украину, и Израиль, и США - в Америке ему очень нравилось, но тем не менее душой он всегда был в России".