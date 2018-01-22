С Владимиром Шаинским простились в Москве

Владимир Шаинский ушел из жизни ночью 25 декабря в больнице Сан-Диего на 93-м году жизни после продолжительной болезни. Родственники приняли решение похоронить известного композитора в Москве, согласно последней его воле.



Владимир Шаинский

Проститься с Владимиром Шаинским пришли известные исполнители Лев Лещенко и Иосиф Кобзон, замминистра культуры РФ Александр Журавский, глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, певица Азиза и многие другие, передает РИА Новости.

"Оказавшись в его доброй ауре, я ни на секунду не ощутил, что общаюсь с таким метром. В общении Владимир Яковлевич был свойский человек, который сразу располагал к себе. Его ирония, самоирония, жизнелюбие — это то, к чему хотелось стремиться и соответствовать в нашей творческой жизни. Пройдут годы и наши дети будут благодарны творчеству Владимира Шаинского за тот свет, который в них есть. Эта чистота и свет будет сопровождать нас. Я просто не сомневаюсь, что его песни будут звучать еще долго. Низкий ему поклон за его творчество, за то, что у нас были такие замечательные детские годы", — сказал на церемонии прощания поэт Александр Шаганов.

Коллеги и поклонники проводили Владимира Шаинского в последний путь продолжительными аплодисментами и криками "Браво!". Именитого композитора похоронят на Троекуровском кладбище.