Экс-солист «Отпетых мошенников» заявил о распаде группы

Однако другие участники пока никак не прокомментировали данную информацию.

В 90-х группа «Отпетые мошенники» справедливо считалась одной из самых популярных в российском шоу-бизнесе. У ребят был богатый репертуар, состоящий из веселых и лиричных хитов. Однако с каждым годом востребованность артистов шла на убыль.

В 2016 году один из солистов коллектива Андрей Репников попал в ужасную автомобильную аварию. Он получил множественные травмы и две недели не выходил из комы. Сейчас мужчина практически полностью восстановился, но обратно в группу его не взяли. Об этом артист сообщил на своей странице в социальной сети.

«Доношу для тех, кто в танке – группы «Отпетые Мошенники» уже фактически не существует, у них конфликт с выбывшим участником Андреем Репниковым. Они его обратно в группу не пускают, хотя он уже более-менее очухался после аварии. Репников автор почти всех их хитов, так что группа окончательно сдохла, у них нет денег, нет продюсера и весь коллектив разошелся по швам. На данный момент «Отпетые мошенники» гастролируют дуэтом ради небольшой копеечки денег, у них уже никогда не будет новых песен и клипов, они уже старые обанкротившиеся артисты», - именно это сообщение недавно появилось на странице в социальной сети артиста.

Cолисты «Отпетых мошенников» Сергей Аморалов и Вячеслав Зинуров пока никак не прокомментировали данную информацию. Более того, группа до сих пор выступает на концертах и разнообразных корпоративах. Участники бойз-бэнда с удовольствием делятся фотографиями с музыкальных площадок по всей стране.

Андрей Репников пел в группе с 2011 года. Летом 2016-го мужчина попал в автомобильную аварию, после чего «Отпетые мошенники» стали выступать дуэтом.

Несмотря на проблемы с бывшими коллегами, Репников не теряет надежды вернуться на музыкальную сцену. Он записывает песни в домашних условиях, делает аранжировки для друзей и знакомых. По словам артиста, музыка дает ему силы жить и двигаться дальше.

Недавно Андрей и вовсе выложил фотографию с другим бывшим участником группы «Отпетые мошенники», намекнув на творческий союз, пишет «Стархит».