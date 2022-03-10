Ушел из жизни солист «Отпетых мошенников» Том Хаос

Причина смерти пока не известна.

На сегодня у музыканта были запланированы съемки, однако с 12 часов он перестал выходить на связь. Тревогу забила супруга экс-участника коллектива Гарика Богомазова Виктория.



Вячеслав Зинуров

Предварительная причина смерти Тома Хаоса — самоубийство в деревне Капорки в Подмосковье (по другим сведениям, в Санкт-Петербурге). Певцу было 50 лет.

Накануне певец собирался судиться с другим участником — Сергеем Амораловым, а в августе объявил о том, что покидает коллектив из-за финансовых разногласий. Как рассказывают близкие, последние годы Аморалов забирал львиную долю гонораров себе. Жена другого участника — Гарика Богомазова, который ушел из группы в 2011-м, рассказала, что артист сильно переживал из-за этой ситуации: «Мы с Гариком пребываем в шоке. Том был сильно подавлен из-за Аморалова, довел его…»