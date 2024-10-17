Звезду «Отпетых мошенников» госпитализировали

Как отметила в беседе с ТАСС жена артиста Виктория Богомазова, певец находится в стабильном состоянии и уже в воскресенье планирует вернуться к работе.

«Да, действительно, Гарика госпитализировали, это неприятное событие для него. Спасибо за ваше внимание, заботу и переживания», - сказала Троян.



Гарик Богомазов

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!



Жена артиста также заявила, что он "в воскресенье уже планирует вернуться к работе".

Игорь Богомазов родился в Ленинграде в 1975 году. Музыкальный коллектив "Отпетые мошенники" был создан им вместе с Сергеем Амораловым и Вячеславом Зинуровым (Том Хаос) в 1996 году. В составе группы он был не только солистом, но и соавтором песен. Богомазов является обладателем премий "Золотой граммофон", "Песня года" и "Стопудовый хит". В 2010 году он покинул группу и начал заниматься сольной карьерой.