«Элизиум» отказался от «Нашествия» из-за Минобороны

«Друзья, не очень хорошие новости.

Вынуждены сообщить, что ранее объявленное выступление группы Элизиум на Нашествии - не состоится. Главным условием нашего участия было отсутствие пропаганды милитаризма на территории фестиваля - фестиваль "без танков-пушек, без призывных участков и прочей экспозиции Министерства Обороны".

В начале июня организаторы это отсутствие нам подтвердили, а мы подтвердили своё участие https://vk.com/wall-10571_42842 .

Сегодня вместе с извинениями от организаторов, пришла другая информация - министерство обороны всё же в деле, с зоной техники и пунктом отбора в армию...

В данной ситуации, отказ от участия - единственный возможный вариант для группы Элизиум. Пацифизм и антимилитаризм - для нас не пустые слова», - написали музыканты в соцсетях.



Элизиум

Поклонники группы поддержали решение музыкантов.

Напомним, ранее группа «Порнофильмы» отказалась от выступления на «Нашествии» по аналогичной причине.