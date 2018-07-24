«Элизиум» отказался от «Нашествия» из-за Минобороны

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Группа «Элизиум» сообщила об отказе выступать на фестивале «Нашествие 2018» по причине пропаганды милитаризма на территории фестиваля.

«Друзья, не очень хорошие новости.
Вынуждены сообщить, что ранее объявленное выступление группы Элизиум на Нашествии - не состоится. Главным условием нашего участия было отсутствие пропаганды милитаризма на территории фестиваля - фестиваль "без танков-пушек, без призывных участков и прочей экспозиции Министерства Обороны".
В начале июня организаторы это отсутствие нам подтвердили, а мы подтвердили своё участие https://vk.com/wall-10571_42842 .
Сегодня вместе с извинениями от организаторов, пришла другая информация - министерство обороны всё же в деле, с зоной техники и пунктом отбора в армию...
В данной ситуации, отказ от участия - единственный возможный вариант для группы Элизиум. Пацифизм и антимилитаризм - для нас не пустые слова», - написали музыканты в соцсетях.

Элизиум
Элизиум

Поклонники группы поддержали решение музыкантов.

Напомним, ранее группа «Порнофильмы» отказалась от выступления на «Нашествии» по аналогичной причине.

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