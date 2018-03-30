Inoj Kreativ - «Пуримшпиль навсегда. Рок-опера»

Inoj Kreativ, 2018.

Жанр: рок-опера.

Сам жанр рок-оперы стал угасать под натиском классического кроссовера, да и просто усталости публики от рока. Маститые композиторы отдали честь своим юношеским увлечениям, а молодежь ищет свой язык. И вот неожиданно в Израиле выходит рок-опера на русском языке, но в согласии с сугубо еврейской традицией праздновать Пурим потешными спектаклями Пуримшпиль.

Чтобы оценить эту рок-оперу, нужно хотя бы немного знать предысточник, восходящий к сюжету «Книги Эсфирь» из Ветхого завета. История о персидском царе Ахашвероше (Артаксерксе) и его злом царедворце Амане, помышлявшем об истреблении всех евреев и в итоге погибшем в результате вмешательства еврея Мордехая (Мардукая) и его племянницы царицы Эстер (Эсфирь). Чудесное спасение персидских евреев и празднуется, собственно, в Пурим.

«Пуримшпиль навсегда» - реверанс в первую очередь Эндрю Ллойду Уэбберу и его нетленке «Иисус Христос суперзвезда». Даже решение о еврейской рок-опере возникло после того, как не удалось получить лицензию на исполнение классика. Отсылки к Уэбберу везде — от аранжировки в духе рока 70-х до гармонических оборотов. Либретто Максима Кофмана отталкивается от старой легенды, и проводит параллели с новейшей историей — от нацистов до «Аллах акбар» и хакеров. История зацикливается. Возможно, напряжение и интрига от этого размываются и туманятся, но главная мысль налицо. Опера писалась в момент обострения еврейско-арабского конфликта, под сирены и взрывы, и это заметно. Но выходит на новый уровень осмысления: вечны ли войны и ненависть в мире, либо это вящая роль личности в истории?

В 2016 году на сцене тель-авивского театра «Габима» состоялась премьера рок-оперы (на иврите), а весной 2017 года в Одессе состоялась запись альбомной версии оперы в новой аранжировке с участием солистов Одесского театра музкомедии им. М. Водяного, музыкантов одесской филармонии, студентов консерватории, а также израильских артистов.

Абсолютно мюзикловые чистые голоса солистов пронизывают ироничную музыку дополнительными оттенками абсурда, а бархатистый голос рассказчика Геры Сандлера полон сарказма и горечи. Совершенно еврейская история, словом. Даже минорный гимн Израиля мимоходом вплетен.

Вокальные партии прописаны тщательно и полифонично. Явных шлягеров в рок-опере почти нет, - есть очень запоминающиеся секвенции и яркий зонг «Голос твой», молитва Эстер в исполнении Екатерины Поддубной (чуть больше экспрессии и тут не помешало бы). Вторая часть рок-оперы и вовсе из самодостаточных арий самого эпичного характера. Тенор Александр Олтянов (Мордехай) демонстрирует шикарный распевный тембр и незаурядные актерские способности. Для театральной постановки это благодатный материал. Рефреном идет фраза «Репетируем свой финал, инсценируем, как спасение Бог послал», - знаковая фраза для всей богатой еврейской истории.

При всем обилии самоиронии музыка Ларисы Кофман, Максима Кофмана и Евгения Янова ощутимо зрелищна и по-хорошему театральна. Очень хотелось бы увидеть эту постановку в театре Оперетты или театре Михаила Швыдкого, например. Эта музыка по качеству материала на порядки превосходит то, что ставится в них сейчас (хотя с Уэббером я бы тактично не сравнивал). А уж что сможет сделать талантливый режиссер со всем этим материалом…

Гуру КЕН