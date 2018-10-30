ИNОСТЕЗИЯ - «Вертикали»

CD. ИNОСТЕЗИЯ, 2018.

Жанр: хард-рок, прог-рок, блюз-рок, русский рок.

Начать надо с того, что все участники ИNОСТЕЗИЯ — люди уже взрослые, состоявшиеся. И песни у них отнюдь не подростковые, а зрелые и вполне социальные. Есть песни о шопоголизме и «потреблядстве» («Намагниченные» и «Продавец счастья»), о взрослых непростых отношениях («С другого этажа»), о позабытых артистах из прошлой жизни («Блюз обратной стороны»). Но есть и вполне привычные для русского рока романтичные баллады в духе «Арии» или «Воскресения»…

Интереснее, как все это подается. Почти нескомпрессированные гитары и барабаны (в стиле натюрель) от классичного хард-рока мигом переходят к непростым прог-роковым конструкциям, а затем неожиданно возникают баллады русского рока, но и они сменяются густым блюз-роковым звуком. Немаловажно, что в группе есть саксофон Максима Кузнецова, окрашивающий эти совершенно разные звучания романтикой и даже негой. До джаза он, конечно, не докручивает, но доля фьюжна от сакса наличествует.

Григорий Стрелков поет эмоционально и едва ли не театрально. У него чистый пронзительный хард-роковый вокал, он его щедро раскрашивает хриплыми язвительными обертонами, которые в дуэте «Продавец счастья» органически сливаются с хрипотцой Валерия Скородеда.

Словом, первый альбом от ИNОСТЕЗИЯ — это во всех смыслах проба сил в разных жанрах, поиски своего Я. В 10 треках альбома нет бронебойных хитов, которые составили бы конкуренцию той же «Арии» или «Кипелову» (хотя баллады достаточно мелодичны). Социальные песни кажутся все-таки бледными на фоне нынешних 20-летних языкастых рэперов. А вот в чем ИNОСТЕЗИЯ хороша, так это в миксе прог-рока, поп-саксофона и театрального посыла вокала Григория Стрелкова. Здесь у них сейчас нет конкурентов на российской сцене. В эти новые меха надо лишь влить новое вино — яркие драматичные тексты с панчлайнами, сменами образов и настроений, темпов и ритмических рисунков. Быть живее и изворотливее, словом, не растягивая одну мысль или настроение на 6 минут звучания. А Стрелков все это споет как надо, тут можно даже не сомневаться.

Можно порадоваться, что появилась еще одна весьма яркая группа, которая при должной работе над собой сможет значительно преобразить отечественный рок-мейнстрим. Все зачатки для этого есть, нужно лишь приложить силы.

Гуру КЕН