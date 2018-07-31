Joanna Stingray выпустит книгу и фильм об истории русской рок-музыки

Как известно, американка сыграла немаловажную роль в развитии отечественной музыки и её продвижении за границей.

О своих планах Стингрей рассказала в ряде интервью, которые она дала петербургским СМИ в начале июля. В этот период времени Джоанна приезжала в Россию по делам. В частности, она встречалась с представителями съемочной группы, которые будут делать картину.

По словам Стингрей, она рассчитывает выпустить сразу две книги. Первая – это будет её личная история жизни в СССР, ознаменовавшаяся знакомством с ведущими рок-музыкантами и записью сборника Red Wave, который распространялся в США. Как отметила автор, это будет история русского рока глазами американки.

Во второй том она планирует включить архивные фотографии, часть из которых ранее публиковались на её официальном сайте, а часть – совершенно новые, неизвестные широкой общественности. Кроме того, в одну из книг она планирует включить ранее не публиковавшиеся интервью с Борисом Гребенщиковым, Александром Башлачевым, Константином Кинчевым, Михаилом Борзыкиным, Андреем Тропилло и другими рок-деятелями.

Выпустить книги Стингрей планирует в мае 2019 года. Еще через год она рассчитывает представить документальный фильм. В картину также войдут архивные видеозаписи, сделанные Джоанной в России в конце 80-х и ранее не публиковавшиеся.

Джоанна Стингрей получила наибольшую известность как популяризатор советской рок-музыки в Америке. В СССР она впервые приехала в 1984 году, тогда же она познакомилась с Борисом Гребенщиковым. Помимо прочего, оказывала материальную помощь рок-музыкантам, помогая им с аппаратурой и инструментами.