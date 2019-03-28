Джоанна Стингрей рассказала, зачем она написала книгу о русском роке

"Вот уже много лет два-четыре раза в год мне звонят журналисты из России и просят рассказать о тех временах, о Викторе Цое, Борисе Гребенщикове. И все время я думаю: никто не знает всей моей истории. Однажды надо было написать книгу, чтобы все узнали правду", - сказала Стингрей.



Стингрей в Стране Чудес

По ее признанию, в создании книги "Стингрей в Стране Чудес" помогали ее дочь от брака с барабанщиком группы "Центр" Александром Васильевым Мэдисон Стингрей и музыкант Алекс Кан, которому писательница доверила перевод.



Джоанна Стингрей с дочерью Мэдисон

"В Америке говорят, что нужна целая деревня, чтобы воспитать ребенка. Мне понадобилась целая деревня, чтобы написать эту книгу", - заметила автор.

Кан рассказал, что биография Стингрей вызывает интерес не только у российских журналистов. "Пожалуй, самым ярким для меня впечатлением [от знакомства с книгой] стала история о том, как в 1987 году к Джоанне обратился Дэвид Боуи с предложением купить права на экранизацию ее жизни. К сожалению, эта история так и не случилась", - отметил он.

Мэдисон Стингрей отметила, что большим подспорьем при написании книги были архивные фото- и видеоматериалы ее матери. Снимки дополнили также историю на страницах книги. "Я с детства росла, погруженная в эти истории, рассказы мамы о том, что происходило с нею здесь, в России", - поделилась она.



Юрий Каспарян, Джоанна Стингрей и Виктор Цой. 1989 год, Лос-Анджелес

Книга "Стингрей в Стране Чудес" вышла в издательстве АСТ тиражом 2 тыс. экземпляров. По словам Стингрей, ее история так длинна, что нынешняя книга - только первая ее часть, охватывающая 1985-1987 годы. Последуют также вторая часть (1988-1996 годы) и третья - большая книга с фотографиями и интервью рок-музыкантов.

В 1984 году певица Джоанна Стингрей впервые приехала в Ленинград и познакомилась с Борисом Гребенщиковым, Виктором Цоем, Юрием Каспаряном и другими звездами ленинградского андеграунда. Благодаря Стингрей западный мир узнал о русском роке и услышал его. Американская певица стала продюсером легендарного альбома Red Wave ("Красная Волна") - сборника с композициями четырех рок-групп СССР: "Кино", "Аквариум", "Алиса" и "Странные игры", вышедшего в 1986 году в США и Канаде.