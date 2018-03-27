Кирилл Даревский: Я больше Пьеро, чем Артемон!

Об этом удивительном превращении мы сегодня и поговорим с нашим гостем.

- Кирилл, с чего все началось?

- Все началось банально. Я с детства любил петь и мечтал о большой сцене. Но не имея финансовой поддержки, я понимал, что единственный способ осуществить хоть как-то свою мечту - это работа в караоке-клубе или ресторане. Устроился в караоке. Проработав в этой сфере около пяти лет, я в какой-то момент понял, что моя работа перестала приносить удовольствие и что никакого большого карьерного роста в музыкальном плане мне не видать.

И вот, совершенно случайно, я нахожу в интернете объявление: «Московский продюсерский центр ищет талантливых исполнителей. Без профессиональной истории». Прочитал и понял, что это про меня. Я ж не учился профессионально музыке, не пел на профессиональной сцене. Заполнил анкету, приложил любительскую видеозапись своего выступления в караоке и отправил.

Мне ответили где-то недели через три. Я уж и забыл об этом объявлении. Попросили приехать.

Приехал. Спел вживую. А через два дня мы уже записывали первую песню. И сейчас совместно с Продюсерским Центром Сергея Харина я готовлю к выпуску свой дебютный альбом.



Кирилл Даревский

- А как вы попали на театральную сцену?

- Здесь совсем все просто! Театр Жизненных Историй создан при нашем продюсерском центре. И пьеса «Люди», в которой я играю, была написана Сергеем Хариным специально для его друзей-актеров и таких же молодых, как я, исполнителей. Когда меня спросили - сможешь ли ты исполнить роль в спектакле, я сразу ответил - да, хотя вообще был далек от театрального мира. А когда известный в театральной среде режиссер Сергей Аронин сказал, что у меня есть способности, я понял, что волноваться не стоит. И стал осваивать еще одно амплуа.

- Сложно ли работать под руководством продюсера?

- Было очень сложно. Иногда настолько, что хотелось просто сбежать из Москвы! Когда ты долгое время принимал решения самостоятельно, когда планировал свой распорядок дня как хотел, сложно себя заставить жить по другому принципу. Продюсер отвечает за все. И с этим надо смириться. Я долго привыкал к подобному стилю работы, но со временем все встало на свои места. Сейчас работать просто удовольствие. С Сергеем можно посмеяться, спросить жизненного совета, попросить о помощи, поделиться идеями. Это тот человек, который прислушивается к моему мнению, делится планами и всегда спрашивает, что меня волнует.

- А как складываются отношения с другими артистами Продюсерского Центра и с коллегами по театру?

- Складываются на ура. Меня приняли в команду сразу. Никто не включал кнопку «Я –звезда», никто не смотрел сверху вниз. При этом, я даю себе отчет, что у меня много проблем в профессиональном плане. И это видят другие. Но я ни разу не замечал, чтобы кто-то высмеял мои огрехи. Наоборот. Все стараются помочь.

- Как ваша семья отнеслась к таким серьезным переменам?

- Мои родители достаточно давно не живут вместе, но и мама, и отец рады за меня. Так как понимают, что у сына сбывается детская мечта! И им, конечно, приятно, когда знакомые говорят, что слышали мои песни в Минске на радио. А кто-то слышал даже в Барселоне!



Кирилл Даревский

- Поклонницы уже одолевают?

- Мой образ рыцаря печального, у всех девушек вызывает желание меня пожалеть, а не завладеть моим сердцем. Хотя, не буду лукавить, мое сердце сейчас под надежной защитой! И я, как очень верный однолюб, безумно рад, что поклонницы видят во мне больше Пьеро, чем Артемона!

- Банальный вопрос: творческие планы?

- Банальный ответ: записать альбом, снять видеоклип, поставить концертную шоу-программу и совершить огромный тур!

- А что вы хотите пожелать нашим читателям?

- Друзья! Верьте в сказки! Они иногда становятся реальностью!