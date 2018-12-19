В Тамбов отправился другой мальчик

По сути, сама история в песни осталась прежней, а вот мелодия изменилась полностью.



Кирилл Даревский

По словам продюсера Кирилла, автора слов «Мальчик хочет в Тамбов» - Сергея Харина, идея создать новую версию старого хита зародилась у него очень давно. Все прекрасно знают, что песня Мурата Насырова – это русская версия песни «Tic Tic Tac» бразильской группы Carrapicho. Сергей же посчитал, что нужно написать оригинальную музыку на данный текст, тем самым придать «Тамбовскому мальчику» русские корни на все сто процентов, а не на 50! Что, собственно, и сделал.

Искать нового исполнителя пришлось долго. Брать известного артиста не очень хотелось. В тот далекий 1997 год эта песня помогла Мурату выстрелить, как говорится, на раз. Потому хотелось, чтобы новая версия помогла кому-то из молодых. Выбор пал на Кирилла Даревского, который при продюсерском Центре Сергея Харина записывал свой сольный альбом.

Сам Кирилл так написал в своих соцсетях о этой работе:

«Если сказать, что я волнуюсь - это значит не сказать ничего. Сегодня выходит мой новый трек. Хотя, наверное, не так. Выходит известная на всю страну песня, но в моем исполнении, - "Мальчик, хочешь в Тамбов?"(теперь она называется немного иначе). Почему волнуюсь? Я не знаю, как к моей работе отнесутся близкие, друзья, коллеги, слушатели, все те, кто любит до сих пор Мурата. Я не хотел бы, чтобы кто-то назвал меня выскочкой или молодым исполнителем, решившим вылезти за счет Мурата. Я искренне признаюсь, что вырос на его песнях, люблю их и слушаю. Потому, когда мне мой продюсер предложили исполнить "тамбовского мальчика", сразу ответил - да. Не знаю, что из этого получилось. Сразу скажу - это совсем другая песня. Но верю, что я не сделал ее хуже. Я сделал ее по-своему... В память о МН...»

Что ждет нового «тамбовского мальчика» - покажет время. В ближайшее время планируется съемка клипа на данный трек. Услышать песню уже можно на многих радиостанциях не только России, но и стран СНГ и зарубежья.

Прослушать песню можно тут.