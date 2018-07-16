Концертный зал «Зарядье» открыл продажу билетов

Концертный зал "Зарядье" имеет четыре наземных и два подземных этажа, Большой и Малый залы, двенадцать артистических помещений. Пространство залов может трансформироваться, что позволяет проводить мероприятия различного формата. Большой зал рассчитан на 1,6 тысячи посадочных мест, в том числе и для маломобильных зрителей, вместимость Малого зала составляет 400 мест.



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"Сезон сверстан до конца года практически полностью. Мы очень стараемся, но задача трудная. Нам надо создавать репутацию, нам очень важно мнение слушателей", — сказала Жукова.

Она отметила, что продажа билетов начинается на сайте с понедельника. По ее словам, на концертной площадке будет действовать не абонементная система, а новая концепция, которой дали название "Зарядись музыкой".

"В ней нет привязки ни к определенному жанру, ни к определенному артисту. Слушатель может покупать билеты на любые концерты. Если слушатель выбирает концерты из разных категорий, он получает скидку 10%", — пояснила Жукова.

В справочных материалах уточняется, что зритель получает также скидку 20%, если выбирает от четырех концертов в одной категории.

В Большом зале в течение года выступят пианист Даниил Трифонов, джазовый певец Бобби Макферрин, сопрано Джойс Дидонато, джазовый квартет Manhattan Transfer, оркестр MusicAeterna под руководством Теодора Курентзиса и другие исполнители. Торжественное открытие концертной площадки состоится 8 и 9 сентября, передает РИА Новости.