Маргарита Суханкина спасла символ нового года

Маргарита услышала звук, похожий на плач в кустах у дороги, подумала, что это щенок. Когда подошла ближе, увидела замерзающего на снегу поросенка. Животное было маленькими и обессиленным. Певица сразу завернула найденыша в шарф и отнесла домой.



Маргарита Суханкина с детьми

«Скажу честно, я растерялась. Никогда раньше с кабанчиками дела не имела, видела только в зоопарке. А здесь лежал к тому же дикий кабан, хоть и маленький. Конечно, оставить животное на верную гибель в лесу я не могла. Но что с ним делать дальше? Дети тут же придумали «план» спасения, погрели молоко, чтобы накормить малыша. Они вообще решили, что самостоятельно выходят нашего неожиданного жильца, и останется жить в доме. Но, конечно, животное нуждалось в помощи специалистов. Мы отвезли его в ветеринарную клинику. Поросенка поместили в специальный бокс, сделали восстанавливающие капельницы, покормили, и он уснул. Ближайшее время поросенок проведет в больнице под наблюдением ветеринаров. Когда окрепнет и наберется сил, найдем ему дом в московском зоопарке и возьмем всей семьей над ним шефство. Сейчас придумываем имя нашему подопечному. Думаю, он не случайно появился в жизни моей семьи. Символично накануне года кабана встретить и спасти талисман будущего года. Надеюсь, он принесет удачу» - рассказала Маргарита Суханкина.