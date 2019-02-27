Маргарита Суханкина возвращается на академическую сцену

На главную оперную сцену страны она выходила в ведущих партиях более 13 лет подряд. А ее оперные концерты проходили на лучших сценах мира. Она пела такие партии, как Ольга («Евгений Онегин», П. Чайковский), Лаура («Каменный гость», А. Даргомыжский), Керубино («Женитьба Фигаро», В. А. Моцарт), Флора («Травиата», Дж. Верди), Смеральдина и Николетта («Любовь к трём апельсинам», С. Прокофьев). Ее педагог в Московской консерватории - Нина Львовна Дорлиак.



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Напомнить о Маргарите, как об оперной диве, в этом году решили европейские импресарио. Они вышли с рядом предложений от ведущих музыкальных театров выступить на их сцене в качестве приглашенной звезды. Несмотря на плотный гастрольный график музыкального шоу «Музыка нас связала», с которым певица успешно выступает по всей стране, Маргарита находит время для занятий и академическим вокалом. Исполнительница готовит камерную программу классических оперных партий, исполненных ей на сцене в разные годы.

«Моя жизнь неразрывно связана с классикой, причем разных проявлениях. Ведь песни, которые я сегодня исполняю в шоу, уже тоже стали классикой нашей эстрады – это легендарные, любимые и проверенные временем хиты «Миража». Программа, которую всегда ждут и любят зрители. Но в ней всегда есть место и для чего-то нового. Помимо «золотых» хитов, я пою и совершенно новые песни и даже экспериментирую с оперой. Ведь опера – огромная часть моей музыкальной жизни. Весной мы представим альбом, в котором можно будет услышать любимые песни, новые хиты. Я даже думаю представить в этом альбоме и несколько оперных произведений. Сейчас я с интересом рассматриваю предложения от оперных театров. И возможно в скором времени зрители смогут увидеть меня не только в нашем шоу «Музыка нас связала» в концертных залах, но и в более камерной атмосфере театров. Думаю, что тем, кто не видел меня на оперной сцене, будет интересно увидеть другую Маргариту Суханкину. Для меня это своего рода эксперимент и вызов самой себе. Интересно, что из этого получится» - призналась Маргарита Суханкина.



Маргарита Суханкина