Марина Хлебникова нашла мужа мертвым

Об этом сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.



Марина Хлебникова

Поздним вечером 30 сентября в полицию поступила информация об обнаружении тела 51-летнего мужчины в двухуровневой квартире на ул. Ратная.

«Труп обнаружила певица М.Хлебникова, которой покойный приходится первым супругом. По предварительным данным, гражданин покончил с собой - на компьютере обнаружена предсмертная записка», - сказал собеседник агентства.

Следователи выясняют обстоятельства случившегося. Тело мужчины доставили в морг.