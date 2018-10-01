Марина Хлебникова нашла мужа мертвым

Об этом сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Марина Хлебникова
Поздним вечером 30 сентября в полицию поступила информация об обнаружении тела 51-летнего мужчины в двухуровневой квартире на ул. Ратная.
«Труп обнаружила певица М.Хлебникова, которой покойный приходится первым супругом. По предварительным данным, гражданин покончил с собой - на компьютере обнаружена предсмертная записка», - сказал собеседник агентства.
Следователи выясняют обстоятельства случившегося. Тело мужчины доставили в морг.
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