Марина Хлебникова переведена из реанимации в обычную палату

Об этом сообщили в Instagram артистки ее представители.

"Марину перевели в палату! Состояние стабилизировалось. Спасибо каждому, кто поддерживал, кто сдавал кровь, звонил и писал теплые слова", - говорится в сообщении.



Марина Хлебникова

На данный момент к артистке не пускают никого, кроме родных. Ее представители советуют набраться терпения и дождаться, пока "Марина сама выскажется по поводу этой ситуации".

18 ноября Хлебникова пострадала при пожаре в своей квартире в Москве. Она находилась в ожоговой реанимации НИИ имени Склифосовского. Врачи диагностировали у певицы ожоги 20% тела и ингаляционное поражение. У певицы пострадали лицо, волосы, органы дыхания.

Бывший продюсер певицы Алексей Савельев рассказывал, что самый тяжелый ожог на лбу, заколка для волос была, и она перегрелась, оплавилась. Опалились веки, ресницы сожжены. Несколько дней она находилась в коме, была подключена к аппарату ИВЛ.