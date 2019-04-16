Поклонники не узнали постаревшую Марину Хлебникову

Когда-то хиты Марины Хлебниковой постоянно звучали на радио, но сейчас артистка редко выпускает новые композиции. После того, как в октябре 2018-го первый муж звезды покончил с собой, она и вовсе отменила сразу несколько выступлений. Певица тяжело переживала потерю, и лишь недавно вернулась к творческой деятельности.

12 апреля Хлебникова посетила юбилейный концерт Александра Пескова, пишет «СтарХит». Звезды дружат много лет, поэтому Марина не смогла проигнорировать важное событие. Она не только выступила перед зрителями, но еще и навестила пародиста в гримерке. Вскоре она опубликовала фото, сделанное за кулисами, которое удивило многих поклонников певицы.



Марина Хлебникова и Александр Песков

Дело в том, что фанаты не узнали постаревшую артистку. «Марина очень плохо выглядит, не получается у нее молодиться», «Сложно узнать некогда любимую артистку, а ведь была такая красавица», «Мне кажется, она сделала неудачную пластику», — делились мнениями фанаты Хлебниковой.

Некоторые поклонники даже обвинили Марину в злоупотреблении алкоголем. Сама артистка на критику не реагирует. Хлебникова всегда отрицала наличие проблем со спиртным, утверждая, что из-за плотного гастрольного графика у нее нет времени на посиделки в ресторанах. После самоубийства первого мужа Антона Логинова звезда впала в долгую депрессию, но благодаря поддержке близких смогла справиться с переживаниями.