Марина Хлебникова госпитализирована с ожогами и отравлением

Возгорание произошло в квартире дома 14 на Ратной улице в Северном Бутово. Спасены пять человек, двоих передали медицинским работникам. Пожар был потушен в 22:51.

СМИ сообщают, что артистка заснула с горящей сигаретой. С ожогами и отравлением продуктами горения певица сейчас в реанимации. Она доставлена в НИИ им. Склифосовского.



Марина Хлебникова и Александр Песков

Возможной причиной пожара в квартире Марины Хлебниковой стала непотушенная сигарета, сообщила полицейским дочь певицы. По её словам, женщина часто курила в комнате. К тому же только приехала с гастролей и была сильно уставшая.

Первыми дым почувствовали соседи, побежали к артистке и начали стучаться в дверь. Дочь Марины Доминика и мама в этот момент спали. Проснувшись от шума, они помогли отцу Хлебниковой, который не может ходить, выбраться из дома. Его передали скорой, но госпитализация не понадобилась. Приехавшие на место пожарные и полиция вошли в помещение и увидели лежащую без сознания Хлебникову — её вынесли из квартиры и доставили в ожоговое отделение на скорой.

Возгорание произошло на втором этаже двухуровневой квартиры. На месте работают специалисты для установления точной причины пожара.

Любопытно, что в 2018 году в нехорошей квартире, которая сегодня сгорела, певица Марина Хлебникова обнаружила тело своего первого мужа. 30 сентября 2018 года в полицию поступила информация об обнаружении тела 51-летнего мужчины в двухуровневой квартире на ул. Ратная.

«Труп обнаружила певица М.Хлебникова, которой покойный приходится первым супругом. По предварительным данным, гражданин покончил с собой - на компьютере обнаружена предсмертная записка», - сообщали тогда в полиции.