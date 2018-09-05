Mireille Mathieu может записать русскоязычный альбом

"В дальнейшем - почему бы и нет?" - сказала Матье, отвечая на вопрос о том, запишет ли альбом на русском языке. Она уточнила, что могла бы записать классические сочинения и произведения "более современных авторов".



Мирей Матье

Певица отметила, что композиция на русском языке войдет в пластинку "Моя классика", релиз которой состоится 9 ноября. "Ваш поэт Михаил Шабров написал замечательный текст на тему из Первого концерта Чайковского. В русской версии эта песня называется "Любимый мой малыш". Надеюсь, она вам понравится", - сказала артистка.

Матье также не исключила возможности дуэтов с российскими исполнителями и вспомнила удачный опыт сотрудничества с певицами Тамарой Гвердцители и Зарой в рамках военно-музыкального фестиваля "Спасская башня".