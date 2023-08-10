Мирей Матье не собирается выступать ни в России, ни на Украине

Мирей Матье заявила французской газете Nice-Matin, что не хотела бы давать выступления в поддержку киевлян, чтобы избежать вовлечения в политические вопросы. "Это было бы политикой, а я этого не хочу", - заявила Матье, отвечая на вопрос о готовности спеть, чтобы поддержать украинцев.



Mireille Mathieu

При этом певица отметила, что не намерена давать концерты и в России, несмотря на "любовь к этому великому народу".

Матье, говоря о конфликте на Украине, призвала больше концентрировать внимание на мире, а не на поставках оружия. В то же время, певица выразила сомнения, что на роль посредника в мирных переговорах подойдет президент Франции Эммануэль Макрон. "Я жду посредника ранга Манделы, чтобы появился просвет. Увы, я сомневаюсь, что это будет Эммануэль Макрон", - заключила исполнительница.

Ранее Мирей Матье регулярно выступала на Красной площади в рамках военно-музыкального фестиваля "Спасская башня". На фестивале Матье исполняла как песни из собственного репертуара, так и композиции на русском языке, в том числе "Очи черные", "Подмосковные вечера", "Не уезжай ты, мой голубчик". В 2022 году в интервью газете Var-Matin Матье заявила, что ее отношения с президентом России Владимиром Путиным отличаются от других глав государств, рассказав о том, что российский лидер несколько раз лично приветствовал исполнительницу во время гастролей в РФ.