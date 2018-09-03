Mireille Mathieu получила звание почетного профессора в сфере культуры в России

Торжественная церемония прошла в здании Российской академии наук в Москве.

"Я очень счастлива, что нахожусь сейчас перед вами, и растрогана этой честью, которую вы мне оказываете, вручая звание почетного профессора за мой вклад в культуру и в музыкальный мир. Да здравствует Россия! Да здравствует Франция!" - сказала Матье, посвятив степень своей семье.



Мирей Матье

Президент ГАУГН, декан исторического факультета Александр Чубарьян отметил, что для университета большая честь и удовольствие "принять сегодня в этом зале великого представителя французской культуры, известного во всем мире". "Мы знаем, что этот человек с интересом и вниманием относится к нашей стране, - отметил профессор. - В России у нас есть традиция начинать учебный год со встречи со знаменитым человеком - представителем культуры, политиком, ученым. И сегодня для нашего университета большая честь, что этот учебный год мы встречаем с Вами".

Певица также провела открытую лекцию для студентов и преподавателей ГАУГН, передает ТАСС.