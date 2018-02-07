На основе песен Боба Марли снимут анимационный фильм

Продюсером стал Кения Баррис, а также дочь певца Седелла Марли, сообщает Regnum со ссылкой на Variety.

По заявлению создателей фильма, лента станет музыкальным посланием любви к Бобу Марли и жителям всей Ямайки.

«У нас не только есть возможность строить новые отношения для студии, но мы рассказываем историю, вдохновленную музыкой Боба Марли, одного из величайших музыкальных легенд нашего времени», — заявили представители компании Fox Animation.

Дочь Марли вдохновилась созданием фильма про отца. Она отмечает, что проект подчеркнет музыкальные особенности исполнителя.

Издание отмечает, что компания UMG сейчас занимается производством документальной картины о Лучано Паваротти, режиссером которого стал Рон Ховард, снявший «Битлз: Восемь дней в неделю». Также в проекте создание фильм посвященного американской рок-группе The Velvet Underground, режиссером которого стал Тодд Хейнс.