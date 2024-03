Биография Боба Марли: карьера, семья, покушение, альбомы и песни



Ямайский певец и автор песен Боб Марли стал мировым послом музыки регги

Ямайский певец и автор песен Боб Марли стал мировым послом музыки регги и на сегодняшний день продал более 75 миллионов пластинок.

Кем был Боб Марли?

Ямайский автор-исполнитель Боб Марли помог представить миру музыку регги и остается одним из самых любимых артистов жанра, продав более 75 миллионов пластинок. В 1963 году Марли и его друзья создали группу The Wailing Wailers, которая со временем превратилась в Bob Marley & The Wailers. Большой успех пришел к The Wailers в 1972 году, когда группа заключила контракт с Island Records. За свою карьеру Марли продал более 20 миллионов пластинок, став первой международной суперзвездой, вышедшей из так называемого развивающегося мира. Отец 11 детей, Марли умер от рака в мае 1981 года в возрасте 36 лет.

Краткие факты

ПОЛНОЕ ИМЯ: Роберт Неста Марли

Родился: 6 февраля 1945 года

Умер: 11 мая 1981 года

МЕСТО РОЖДЕНИЯ: Приход Сент-Энн, Ямайка

СПУТНИКИ: Рита Марли (1966-1981)

ДЕТИ: Шэрон, Седелла, Роберт, Рохан, Карен, Стефани, Джулиан, Ки-Мани, Зигги, Дамиан и Стивен.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ЗНАК: Водолей

Ранняя жизнь



Роберт Неста Марли, более известный как Боб Марли

Роберт Неста Марли, более известный как Боб Марли, родился 6 февраля 1945 года в приходе Сент-Энн, Ямайка.

Матери Марли, Седелле Малкольм (позже Седелле Букер), уроженке Ямайки, было всего 18 лет, когда она вышла замуж за гораздо более старшего белого мужчину, Норвала Синклера Марли, работавшего надсмотрщиком на плантации. Они расстались вскоре после рождения Боба. Родом из Восточного Сассекса (Англия), Норвал практически не принимал участия в жизни сына, и Боб впоследствии отзывался о нем с пренебрежением.

Первые годы жизни Боба прошли в приходе Сент-Энн, в сельской деревне, известной как Девять миль. Одним из его друзей детства в Сент-Энн был Невилл "Банни" О'Райли Ливингстон. Они учились в одной школе, и их объединяла любовь к музыке. Банни вдохновил Марли научиться играть на гитаре. Позже отец Ливингстона и мать Марли сблизились, и некоторое время они жили вместе в Кингстоне, как пишет Кристофер Джон Фарли в книге "До легенды: The Rise of Bob Marley.

Приехав в столицу Ямайки в конце 1950-х годов, Марли поселился в Тренч-Тауне, одном из беднейших районов города. Он боролся с бедностью, но находил вдохновение в музыке, которая его окружала. В Тренч-Тауне было много успешных местных исполнителей, и его считали ямайским Мотауном. Звуки из США также доносились до него по радио и через музыкальные автоматы. Марли нравились такие исполнители, как Рэй Чарльз, Элвис Пресли, Фэтс Домино и группа Drifters.

Марли и Ливингстон посвящали музыке большую часть своего времени. Под руководством Джо Хиггса Марли работал над совершенствованием своих певческих способностей. Он познакомился с другим учеником Хиггса, Питером Макинтошем (впоследствии Питер Тош), который в итоге сыграл важную роль в карьере Марли.

Начало музыкальной карьеры



Местному продюсеру Лесли Конгу понравился вокал Марли

Местному продюсеру Лесли Конгу понравился вокал Марли, и подросток записал несколько синглов, первым из которых стал "Judge Not", выпущенный в 1962 году. Хотя в качестве сольного исполнителя Марли не преуспел, он добился некоторого успеха, объединив усилия со своими друзьями. В 1963 году Марли, Ливингстон и Макинтош создали группу The Wailing Wailers. Их первый сингл, "Simmer Down", занял первое место в ямайских чартах в январе 1964 года. К тому времени в группу также входили Джуниор Брейтвейт, Беверли Келсо и Черри Смит.

Группа стала довольно популярной на Ямайке, но у них возникли финансовые трудности. Брейтуэйт, Келсо и Смит покинули группу. Оставшиеся участники на некоторое время отдалились друг от друга, и Марли уехал в США, где жила его мать.

Через восемь месяцев Марли вернулся на Ямайку. Он воссоединился с Ливингстоном и Макинтошем, чтобы создать группу The Wailers. Примерно в это же время Марли начал исследовать свою духовную сторону и проявлять растущий интерес к растафарианскому движению. Как религиозное, так и политическое, растафарианское движение зародилось на Ямайке в 1930-х годах и черпало свои убеждения из многих источников, включая ямайского националиста Маркуса Гарви, Ветхий Завет Библии, а также африканское наследие и культуру. Употребление марихуаны, известной как "священная трава", также считается священным, поскольку этот наркотик может вызывать повышенные духовные состояния. Марли курил марихуану всю свою жизнь и выступал за ее легализацию.

В конце 1960-х годов Марли некоторое время работал с поп-певцом Джонни Нэшем. Песня Марли "Stir It Up" принесла Нэшу всемирный успех. В этот период группа The Wailers также работала с продюсером Ли Перри; среди их совместных успешных песен - "Trench Town Rock", "Soul Rebel" и "Four Hundred Years".

Жена Рита Марли



Жена Рита Марли

Примерно во время перерыва в работе группы The Wailers в середине 1960-х годов Марли женился на Альфарите "Рите" Андерсон 10 февраля 1966 года.

Рита, которая была родом с Кубы, но переехала на Ямайку, в детстве пела в церкви и в подростковом возрасте присоединилась к вокальной группе The Soulettes. В группе она познакомилась с Марли, и в это время он тренировал ее. Они продолжили профессиональное сотрудничество, когда Рита была участницей группы I-Threes.

У пары было пятеро детей, и они оставались женатыми до самой смерти Боба в 1981 году, несмотря на его многочисленные внебрачные связи. У Риты тоже были интрижки, и за время брака у обоих родились дети от других партнеров. "Как говорится, вы хрюкаете и терпите [неверность], так мне и пришлось поступить, потому что я была так влюблена в этого человека, и любовь стала сильнее, не то чтобы она стала слабее", - сказала она BBC Caribbean в 2004 году.

Дети



Наследство Марли признало за певцом 11 детей

Наследство Марли признало за певцом 11 детей, в том числе девять родных и двух усыновленных.

Со своей женой Марли имел пятерых детей. Он удочерил ее дочерей Шэрон, родившуюся в 1964 году до их брака, и Стефани, родившуюся в 1974 году от одной из внебрачных связей Риты. Вместе у пары было трое биологических детей: дочь Седелла, родившаяся в 1967 году; сын Дэвид, известный как "Зигги" Марли, родившийся в 1968 году; и сын Стивен, родившийся в 1972 году.

Кроме того, у Марли были сыновья Роберт (1972 года рождения), Рохан (1972), Джулиан (1975), Ки-Мани (1976) и Дэмиан (1978), а также дочь Карен (1973).



Многие дети Марли пошли по его стопам в музыкальной индустрии

Многие дети Марли пошли по его стопам в музыкальной индустрии. В течение многих лет Зигги, Стивен, Седелла и Шэрон выступали вместе под названием Ziggy Marley & The Melody Makers. Зигги и Стивен также сделали собственные сольные карьеры. Сыновья Дэмиан, известный как "младший Гонг", Кай-Мани и Джулиан также являются талантливыми музыкантами. Другие дети Марли участвуют в семейном бизнесе, включая звукозаписывающий лейбл Tuff Gong, основанный Марли в середине 1960-х годов.

Боб Марли и группа The Wailers

Заведя детей, Марли продолжал свою музыкальную карьеру. В 1970 году в состав The Wailers вошли два новых участника: басист Астон "Семьянин" Барретт и его брат, барабанщик Карлтон "Карли" Барретт. В следующем году Марли работал над саундтреком к фильму в Швеции вместе с Джонни Нэшем.

Группа получила свой большой успех в 1972 году, когда The Wailers заключили контракт с Island Records, основанной Крисом Блэкуэллом. Первым полноценным альбомом группы на новом лейбле стал получивший признание критиков диск Catch a Fire 1973 года. В поддержку альбома The Wailers отправились в турне по Великобритании и США в 1973 году, выступая на разогреве у Брюса Спрингстина и Sly&the Family Stone. В том же году группа выпустила свой второй полноценный альбом Burnin', в который вошла хитовая песня "I Shot the Sheriff". Легенда рока Эрик Клэптон выпустил кавер-версию этой песни в 1974 году, и она стала хитом № 1 в США.



The Wailers

Перед выпуском следующего альбома, Natty Dread 1975 года, двое из трех оригинальных участников группы покинули ее; Макинтош и Ливингстон решили заняться сольной карьерой под именами Питера Тоша и Банни Уэйлера соответственно. Natty Dread отражали некоторые политические противоречия на Ямайке между Народной национальной партией и Лейбористской партией Ямайки. Из-за этих конфликтов иногда вспыхивало насилие. Песня "Rebel Music (3 O'Clock Roadblock)" была вдохновлена тем, как Марли был остановлен армейцами поздно ночью перед национальными выборами 1972 года, а "Revolution" была воспринята многими как одобрение Марли в пользу ННП.

В следующем туре The Wailers выступали с I-Threes, женской группой, в которую входили Марсия Гриффитс, Джуди Моуэтт и жена Марли, Рита. Теперь группа называлась Bob Marley & The Wailers, она много гастролировала и способствовала росту популярности регги за рубежом. В Великобритании в 1975 году они завоевали свой первый хит Top 40 с песней "No Woman, No Cry".

Уже будучи любимой звездой на своей родной Ямайке, Марли был на пути к тому, чтобы стать международной музыкальной иконой. В 1976 году он вошел в американские музыкальные чарты с альбомом Rastaman Vibration. Один трек выделяется как выражение его преданности своей вере и интереса к политическим переменам: "War". Слова песни были взяты из речи Хайле Селассие, эфиопского императора XX века, который рассматривается как тип духовного лидера растафарианского движения. Боевой клич за свободу от угнетения, песня рассказывает о новой Африке, в которой нет расовой иерархии, навязанной колониальным правлением.

Выстрел в 1976 году



Марли продолжал считаться сторонником Народной национальной партии

Вернувшись на Ямайку, Марли продолжал считаться сторонником Народной национальной партии. А его влияние на родине рассматривалось как угроза для конкурентов PNP. Возможно, это и стало причиной покушения на Марли в 1976 году.

Группа вооруженных людей напала на группу Marley&The Wailers во время их репетиции в ночь на 3 декабря 1976 года, за два дня до запланированного концерта в парке Национальных героев в Кингстоне. Марли был ранен, одна пуля попала ему в грудину и бицепс. Другая пуля попала Рите в голову. К счастью, Марли не получили серьезных ранений, а вот менеджеру Дону Тейлору повезло меньше. В Тейлора выстрелили пять раз, и ему потребовалась операция, чтобы спасти жизнь. Несмотря на нападение, после долгих раздумий Марли все же выступил на концерте. Мотивы нападения так и не были раскрыты, а Марли бежал из страны на следующий день после концерта.

Поздние альбомы и песни

Теперь, живя в Лондоне, Марли приступил к работе над альбомом Exodus, который вышел в 1977 году. В заглавном треке проводится аналогия между библейской историей о Моисее и израильтянах, покидающих изгнание, и его собственной ситуацией. В песне также обсуждается возвращение в Африку. Концепция репатриации африканцев и потомков африканцев на родину может быть связана с деятельностью активиста Маркуса Гарви. Выпущенный в качестве сингла, "Exodus" стал хитом в Великобритании, как и "Waiting in Vain" и "Jamming", а весь альбом продержался в британских чартах более года. Сегодня "Exodus" считается одним из лучших альбомов, когда-либо созданных группой.

В 1977 году у Марли возникли проблемы со здоровьем. В июле того года он обратился за медицинской помощью по поводу травмы пальца ноги, которую, как он думал, он получил в начале года. Обнаружив в пальце раковые клетки, врачи предложили ампутацию. Однако Марли отказался от операции, поскольку его религиозные убеждения запрещали ампутацию.

Работая над Exodus, Боб Марли и The Wailers записали песни, которые позже были выпущены на альбоме Kaya (1978). В альбом, темой которого стала любовь, вошли два хита: "Satisfy My Soul" и "Is This Love". Также в 1978 году Марли вернулся на Ямайку, чтобы выступить с концертом One Love Peace Concert, на котором он заставил премьер-министра Майкла Мэнли (PNP) и лидера оппозиции Эдварда Сигу (JLP) пожать друг другу руки на сцене.



Боб Марли и The Wailers

В том же году Марли совершил свою первую поездку в Африку. Он посетил Кению и Эфиопию, особенно важную для него страну, считающуюся духовной родиной растафарианцев. Возможно, вдохновленный его путешествиями, следующий альбом группы, Survival (1979), был воспринят как призыв к большему единству и прекращению угнетения на африканском континенте. В 1980 году Bob Marley&The Wailers сыграли на официальной церемонии провозглашения независимости нового государства Зимбабве. В том же году Организация Объединенных Наций наградила Марли медалью мира.

Получивший огромный международный успех альбом Uprising (1980) включал в себя песни "Could You Be Loved" и "Redemption Song". Известная своей поэтической лирикой и социально-политической значимостью, песня "Redemption Song", звучащая в стиле фолк, стала иллюстрацией таланта Марли как автора песен. Одна строчка из песни гласит: "Освободите себя от ментального рабства / никто, кроме нас самих, не может освободить наш разум".

В рамках тура в поддержку альбома Bob Marley&The Wailers объехали всю Европу, выступая перед большими аудиториями. Они также запланировали серию концертов в Соединенных Штатах, но группа отыграла там только три концерта - два в Мэдисон Сквер Гарден в Нью-Йорке и одно выступление в театре Стэнли в Питтсбурге - до того, как Марли стал слишком болен, чтобы продолжать выступления.

Смерть



Смерть

Болезнь Марли оказалась рецидивом акрально-лентигинозной меланомы, обнаруженной ранее в его пальце. Теперь рак распространился по всему телу, включая мозг, легкие и печень. Отправившись в Европу, Марли прошел нетрадиционный курс лечения в Германии и впоследствии смог бороться с раком в течение нескольких месяцев. Однако вскоре стало ясно, что жить Марли осталось недолго.

Музыкант решил в последний раз вернуться на любимую Ямайку, чтобы получить от ямайского правительства орден "За заслуги". Но завершить путешествие ему не удалось. Марли умер в Майами 11 мая 1981 года в возрасте 36 лет.

Обожаемый народом Ямайки, Марли был удостоен геройских проводов. Более 30 000 человек отдали дань уважения музыканту во время его поминальной службы, состоявшейся на Национальной арене в Кингстоне, Ямайка. Рита Марли, Марсия Гриффитс и Джуди Моуэтт пели, а группа The Wailers также выступила на церемонии.

Смерть Марли привела к судебной тяжбе за его имущество, поскольку он не оставил завещания. По данным Rolling Stone, в конце 1980-х годов его вдова Рита была вынуждена подписать фальшивое завещание; вскоре правительство Ямайки установило контроль над имуществом и продало его главе Island Records Крису Блэкуэллу. После судебного разбирательства в 1991 году семья получила право на владение имуществом.

Наследие: Музей, фильм 2024 года и многое другое



Наследие: Музей, фильм 2024 года и многое другое

В 1986 году вдова Марли, Рита, основала Фонд Боба Марли, цель которого - "увековечить духовные, культурные, социальные и музыкальные идеалы, которыми руководствовался и вдохновлялся Боб Марли в течение всей своей жизни". Она остается председателем организации. Рита также основала Музей Боба Марли, который находился в доме музыканта в Кингстоне (Ямайка) с 1975 года и до его смерти. В музее выставлено множество личных вещей, принадлежавших Марли, а также есть театр, фотогалерея и музыкальный магазин.

В 2001 году Рита помогла организовать переиздание 18 альбомов Марли. "Музыка - это мазь, которая в конце концов исцелит мир, и мы подумали, что это поколение, которое не имело возможности увидеть Боба Марли и получить некоторые из его старых альбомов, теперь сможет это сделать", - сказала она.

Марли послужил вдохновением для создания множества фильмов. Документальный фильм "Марли" 2012 года, снятый лауреатом премии "Оскар" Кевином Макдональдом, объединил интервью с неслышимыми треками и кадрами Марли, чтобы рассказать о его жизни и карьере.



Марли послужил вдохновением

14 февраля 2024 года на экраны вышел байопик "Боб Марли: One Love вышел на экраны с актером Кингсли Бен-Адиром в главной роли. В создании фильма принимали участие члены семьи Марли. Бен-Адир рассказал в интервью CBS Sunday Morning, что сначала сомневался, подходит ли он на эту роль из-за своего роста. Его рост составляет 6 футов 2 дюйма, в то время как рост Марли - 5 футов 6 дюймов. Для участия в пробах Бен-Адир похудел на 40 килограммов. "Это было слишком много. Мне было плохо, я не спал", - говорит актер. "Было много разговоров с семьей, в которых мы говорили: "Мы просто пытаемся найти сущность Боба и его дух в этом фильме. Вы не можете скопировать Боба". В конце концов, это помогло ему согласиться на предложение о работе.

Спустя десятилетия после его смерти музыка Марли остается широко известной. В 2015 году Billboard сообщил, что Марли продал более 75 миллионов записей, включая копии альбомов, выпущенных посмертно, таких как мультиплатиновый сборник лучших хитов Legends. Сувениры, плакаты, фотографии и одежда https://keltr.ru/tovari/bob-marley/ с изображением Боба Марли, актуальна во всем мире среди фанатов его творчества. В январе 2018 года Блэквелл продал большую часть своих прав на каталог Марли издательству Primary Wave Music Publishing, известному своими брендинговыми и маркетинговыми кампаниями для "бизнеса икон и легенд".

Цитаты Боба Марли

Эмансипируйте себя от ментального рабства / никто, кроме нас самих, не может освободить наш разум.

Откройте глаза, загляните внутрь себя. Довольны ли вы жизнью, которой живете?

Одна хорошая вещь в музыке - когда она бьет тебя, ты не чувствуешь боли.

В этом светлом будущем вы не сможете забыть о своем прошлом.

Я хочу подарить тебе немного любви, я хочу подарить тебе немного хорошей, доброй любви.

Я верю в свободу для всех, не только для чернокожих.

Герб - это объединение человечества.

Каждый человек имеет право сам решать свою судьбу.

Не беспокойтесь ни о чем, все будет хорошо.

Лучше умереть, сражаясь за свободу, чем быть пленником все дни своей жизни.

Не приобретайте мир и не теряйте свою душу. Мудрость лучше серебра или золота.

Любите жизнь, которой вы живете. Живите той жизнью, которую любите.

Правда в том, что каждый причинит вам боль, нужно лишь найти тех, кто стоит того, чтобы за него страдать.

Ямайский певец и автор песен Боб Марли стал мировым послом музыки регги и на сегодняшний день продал более 75 миллионов пластинок.