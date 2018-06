Сын Боба Марли снимает фильм об отце

На данный момент подробностей о фильме и дате релиза не сообщается.

Боб Марли умер от рака в возрасте 36 лет, но за это короткое время жизни он оставил поколениям такие хиты, как Get Up, Stand Up, One Love No Woman, No Cry , Could You Be Loved, Buffalo Soldier, Jammin and Redemption Song.



Про карьеру Боба Марли было снято множество документальных фильмов, в том числе 2012 году Кевин МакДональд выпустил документально-биографический фильм «Боб Марли. Регги навсегда». Помимо архивного материала с участием самого героя фильма (записи с концертов и интервью), в фильме приняли участие его мать Седелла Марли, жена Рита Марли, его дети Зигги, Питер и Констанс, подруга Синди Брейкспир, участники группы The Wailers, продюсеры Ли "Скрэтч" Перри и Крис Блэквелл и многие другие.