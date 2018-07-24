Нацпроект «Культура» предполагает открытие 500 виртуальных концертных залов

"Национальный проект "Культура" по сути имеет две главные цели. Прежде всего, это конечно сделать богатейшую культуру нашей страны более доступной и для российских граждан, и для иностранных гостей. Для этого планируется провести реконструкцию, реставрацию, техническое переоснащение более 3,5 тыс. объектов культуры", - сказал Медведев

По его словам, речь идет не только о памятниках истории и культуры, которые привлекают туристов со всего мира, но и об обычных домах культуры, кинотеатрах, библиотеках в малых городах и на отдаленных территориях, передает ТАСС.

"Для решения этой же задачи предстоит провести и цифровизацию культурной сферы. В том числе, как сказано в указе [президента], создать 500 виртуальных концертных залов. Цифра, которая позволит расширить аудиторию на 30 млн человек", - заявил Медведев.

Как отметил глава правительства, необходимо также раскрыть творческий потенциал людей и дать им возможность проявить свои таланты. "Должна быть создана эффективная система поощрения одаренных детей и молодежи в виде конкурсов, фестивалей, грантов, обучения и стажировок", - сказал он.

По словам Медведева, одной из форм такой поддержки станет создание национального молодежного симфонического оркестра.