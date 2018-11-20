Олег Аккуратов занял второе место в вокальном конкурсе в США

Это уважаемое событие является платформой для сегодняшних выдающихся джазовых вокалистов и дает зрителям раннее представление о завтрашних джазовых звездах. В этом году впервые в истории конкурса в нем принял участие музыкант из России.

Финал конкурса прошел в Центр исполнительских искусств в Ньюарке, в рамках джазового фестиваля TD James Moody. Финалистами стали пять участников: Олег Аккуратов (Россия), Габриэль Кавасса (США, Сан-Франциско), Оливия Чиндамо (Австралия), Тоша Комеаух (США, Хартфорд) и Лаурин Талезе (США, Кливленд). Участники выступили в потрясающем 2 998-местном зале Prudential Hall NJPAC.

В состав жюри в этом году вошли: виброфонист и художественный советник NJPAC по Джазовому образованию Стефон Харрис, джазовая вокалистка и композитор Нинна Фрилон, джазовая вокалистка и Президент Jazz Tree Inc. Мэри Энн Топпер, радиоведущая WBGO Jazz 88.3FM Шейла Андерсон, трубач, дирижер и композитор Джон Фаддис. Судьи оценивали качество вокала, музыкальность, технику исполнения, индивидуальность, художественную интерпретацию и артистизм.

Второе место жюри присудило Олегу Аккуратову – уникальному музыканту, блестяще исполняющему как академическую, так и джазовую музыку. Олег выступал на Церемонии закрытия XI Параолимпийских Игр и Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи. С 2013 года музыкант активно участвует в международных проектах Игоря Бутмана. За последние несколько лет в составе Квартета Игоря Бутмана и Московского джазового оркестра он выступил с гастролями в Канаде, Китае, Израиле, Индии, Латвии, а также совершил несколько туров по США. В апреле 2016 года на лейбле Butman Music Records вышел дебютный альбом пианиста Golden Sunray, записанный с Квартетом Игоря Бутмана.