Олег Аккуратов записал знаменитые сонаты Бетховена

Концерт-презентация альбома состоится 22 сентября 2018 года в Театральном зале Московского международного Дома музыки.

В новый диск войшли сонаты № 8 «Патетическая», № 14 «Лунная» и № 23 «Аппассионата».

«Сонаты Бетховена, моего любимого композитора - гениальны. Они эмоционально наполнены и вечно актуальны, – отметил Олег Аккуратов. – Для этого альбома я выбрал три самые известные виртуозные сонаты, которые являются базовыми для обучения искусству игры на фортепиано на высшем уровне».

Молодой музыкант достиг исключительных успехов, прежде всего, как джазовый пианист. Олег Аккуратов – постоянный ансамблевый партнер главы Московского джазового оркестра Игоря Бутмана, совместно с которым в 2016 году он записал свой дебютный джазовый диск. Вместе с Бутманом в прошлом году он также впервые выступил в Светлановском зале Дома музыки.

По мнению Игоря Бутмана, новый диск откроет широкой публике новую творческую грань джазового музыканта – исполнение классической музыки. «Олег Аккуратов - поразительный талантливый музыкант, который меня вдохновляет. Его превосходная техника, его стиль игры и безупречный вкус не оставляют никого равнодушным, покоряют раз и навсегда», – отметил Бутман.

Как признается сам Олег Аккуратов, «джаз – это мой второй предмет, в большей степени хобби… И все-таки моя база, основа – это академическое фортепиано».

По мнению первого заместителя генерального директора, PR-директор фирмы «Мелодия» Карины Абрамян, начало сотрудничества с главным отечественным брендом в области звукозаписи - фирмой «Мелодия» - станет для Аккуратова новым шагом в мире академической музыки.

Олег Аккуратов – лауреат всероссийских и международных музыкальных конкурсов и постоянный участник престижных джазовых фестивалей.