Quintessenza Brass впервые выступил в России

Quintessenza Brass — впервые в России. Медный квинтет приехал в Ярославль на X международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета. Пять музыкантов — пять профессоров. Две трубы, тромбон, валторна и туба. Но, как выяснилось, это только базовые инструменты. Трубачи с легкостью меняли, например, трубу-пикколо на флюгельгорн. Зато почти не использовали насадок.

Репертуар у Quintessenza Brass обширный, от привычного барокко до джаза и эстрады. Как выяснилось потом на творческой встрече с зрителями, они играют и русскую музыку, преимущественно Чайковского и Мусоргского. Но в Россию для первого концерта они привезли максимально разноплановую программу, от Вивальди и Верди до Бернстайна и Нино Рота.

Концерт начался с торжественного прохода по зрительскому залу филармонии. Любопытно, что музыканты так и не присели до финала, даже тубист Фабрицио делла Корте свой 15-килограммовый инструмент продержал на весу без видимых усилий до самого конца.

Отдельно стоит сказать про переложения. В квинтете этим занимается валторнист Фернандо Сервидоне, однако есть и аранжировки на заказ. Все они сделаны элегантно, с уважением к оригиналу, и с немалой долей остроумия. Иногда это бывает совсем непросто, как в Кончерто гроссо op.3 Вивальди-Баха. Тем не менее, основные партии звучат, нюансировка соблюдена. Кстати, музыканты блистательно умеют держать партитуру по громкости: от едва слышного пианиссимо они способны мгновенно перейти к фортиссимо, и наоборот.

Увертюра к опере «Эрнани» Верди звучала с должным шиком, а интермеццо из оперы «Сельская честь» Масканьи — с изрядной долей иронии. И все же разыгрались музыканты уже скорее на более эстрадной музыке. Тема Ромео и Джульетты прозвучала в двух версиях — Нино Рота из одноименного фильма Дзефирелли и «Вестсайдская история» Бернстайна. Вторая получилась вовсе отменной — танцы с открытым звуком были именно что танцевальны, несмотря на полное отсутствие ударных инструментов.

Джазовая тема представлена американскими стандартами 50-х — Tuba Tiger Rag де Косты и «Достаточно!» (That's a Plenty) Лью Поллака, хотя строго говоря, она в инструментальном регтаймовом виде была представлена еще в 1914 году. Но у Quintessenza Brass все это прозвучало как поздний диксиленд, и весьма живо — артистичные итальянцы не преминули в нужных местах похлопать, постучать ногами о пол и несколько раз выкрикнуть. Зрители все эти трюки встречали восторженно.



Quintessenza Brass - Микеле Лотито

На бис музыканты Quintessenza Brass сыграли духовую тему Билла Конти из фильма «Рокки» и парад комедиантов Нино Рота.

Несмотря на то, что зачастую музыканты киксили и крайне вольно обращались с длительностями, в целом Quintessenza Brass произвел благоприятное впечатление. До такой степени, что ведущая концерта в какой-то момент назвала их «Ваше духовенство».

Вадим ПОНОМАРЕВ

Фото: РАДА