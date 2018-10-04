Roisin Murphy выступила режиссером собственного клипа

Режиссером, по уже сложившейся традиции, выступила сама Ройшен, представившая ранее несколько своих замысловатых видео. По мнению артистки, Jacuzzi Rollercoaster – одна из самых амбициозных ее работ как режиссера.

Съемки проходили спустя три месяца после анонса клипа All My Dreams”/”Plaything, часть актеров которого приняли участие и в Jacuzzi Rollercoaster.

«На этот раз потребовался большой скачок воображения, ведь съемки проходили на фоне простого хромакея, и я хотела сконцентрироваться не на рейве, а на самих рейверах. Зеленый экран позволил мне манипулировать и коллажировать кадры, фраза «мы ушли из клуба, и нас вставило» была своего рода референсом. Мы отправились в настоящее путешествие», - делится впечатлениями Ройшен.

Результаты захватывают дух, заставляют задуматься и увлекают, а Мерфи опять с легкостью берет новые вершины, преодолевая все препятствия, которые стояли на ее пути, как она это делает на протяжении всей своей карьеры.

«Тот факт, что актерский состав был подобран с любовью, осязаем даже через экран, иначе было бы просто невозможно отобразить те наивность и экстаз, которые заложены в подлинном клубном опыте».

«Jacuzzi Rollercoaster ft. Ali Love» - первая из двух песен, вышедшая на EP в сентябре этого года. Она также вошла в третью часть цикла из четырех виниловых EP, созданных в сотрудничестве с гением странного диско и хауса Baltimore maverick и диджеем Морисом Фултоном. Все 8 синглов, вошедших на эти четыре пластинки, посвящены клубной культуре и рассматривают различные ее стадии: от наивного юношеского расцвета до созерцания людей, полностью поглощенных эйфорией.