Рошин Мерфи выпустила Roisin Machine

Альбом состоит из 16 треков, - 10 оригинальных и еще 6 «extended mix». В альбом вошли диско-фанк (Incapable), ню-диско (Narcissus), и дэнс-боевик в традициях 70-х (Murphy’s Law), - словом, танцы на любой вкус.
«Для меня это лебединая песня старому укладу жизни. Да, в тексте много хвастовства, а ее лирический герой все-таки отрицательный персонаж, но в то же время весь мир сейчас, кажется, достиг той точки, когда каждый ощущает желание хоть как-то заполнить образовавшуюся внутри пустоту. На дворе мрачные времена, и наша песня символизирует собой восход солнца. Тот момент, когда диджей включает последнюю песню совершенно прекрасной ночи», — говорит Рошин о песне Something More.
Рошин Мерфи прежде была известна как вокалистка британского музыкального коллектива из Шеффилда Moloko. После распада группы Мерфи ушла в сольное плавание и дебютировала в 2005 году с альбомом Ruby Blue.
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