Рошин Мерфи выпустила Roisin Machine

Режиссером, по уже сложившейся традиции, выступила сама Ройшен, представившая ранее несколько своих замысловатых видео. По мнению артистки, Jacuzzi Rollercoaster – одна из самых амбициозных ее работ как режиссера.





Съемки проходили спустя три месяца после анонса клипа All My Dreams”/”Plaything, часть актеров которого приняли участие и в Jacuzzi Rollercoaster.

