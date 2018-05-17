Сцена на воде появится в парке ВДНХ

"Прошлым летом культурный ландшафт Москвы украсил уникальный сценический комплекс - "Зеленый театр ВДНХ. Сцена на воде". Мы можем уверенно сказать, что за первый сезон проект стал по-настоящему успешным. В 2017 году он открылся концертами в пользу благотворительных фондов Константина Хабенского и "Подари жизнь", и в новой концертной программе запланирована традиционная серия бесплатных концертов по выходным, в том числе с фондом "Артист", - сказала ТАСС Наталья Сергунина.

По словам Сергуниной, сцена на воде откроется концертом оркестра Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Халилова, выступление также даст старт IV ежегодному конкурсу духовых оркестров. Летом на ВДНХ выступят десятки коллективов. Второй сезон подряд на сцене на воде будет проходить и серия летних концертов современной академической музыки под названием "Неоклассики".

Полусферическая сцена и зрительный зал на 740 мест расположены на пруду парка "Останкино" на двух отдельных понтонных основаниях, между ними архитекторы оставили "пролив" для лодок. При необходимости сценическое пространство и зал могут соединяются мобильными мостами. Зона для зрителей оборудована точками общепита, туалетами и велопарковкой.