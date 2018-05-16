Счетная палата выявила нарушения в сфере культуры на 3,6 млрд руб

"Общий объем финансовых нарушений, выявленных в 2017 году в сфере культуры, кинематографии, составил 3,6 млрд рублей", - говорится в документе.

Всего за год Счетная палата провела семь контрольных и три экспертно-аналитических мероприятия в данной сфере. Были проверены 311 объектов.

По результатам мероприятий Счетная палата направила 10 представлений и два предписания, из них к 1 января 2018 года выполнены полностью и сняты с контроля пять представлений и два предписания. Пять представлений выполнены частично и остаются на контроле.

Согласно отчету, "в 2017 году осуществлен возврат средств в федеральный бюджет в сумме 142,2 млн рублей, в том числе в ходе проверки - 2,5 млн рублей".

ТАСС