Семья погибшего фронтмена Soundgarden судится с его врачом

Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на TMZ.



Крис Корнелл

Как заявила Вики Корнелл в своем иске, Коблин выписал ее покойному супругу 940 доз противотревожного препарата, понижающего критическое мышление, без личной встречи или даже звонка, не обеспокоившись просьбой пациента. По словам Вики Корнелл, врач с 2004 года знал о проблемах музыканта с наркотиками, но не предпринял никаких дополнительных действий для его защиты.

Иск подан от лица самой Вики и двоих детей, рожденных в браке с Корнеллом.

Крис Корнелл скончался в мае 2017 года. Медики назвали случившееся самоубийством, однако наркотики или лекарства не были причиной смерти.