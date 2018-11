Бокс-сет состоит из четырех альбомов. В него вошли 64 трека из всех проектов музыканта (Soundgarden, Temple of the Dog, Audioslave), а также сольные композиции Корнелла и ранее не издававшаяся «When Bad Does Good».

Одновременно с релизом состоялась премьера клипа на песню «When Bad Does Good», главную роль в котором сыграл сын покойного музыканта – Крис Корнелл-младший.