«Two Siberians» привезут в Астрахань «Облако в штанах»

Знаменитая поэма Маяковского будет переложена на скрипку и гитару, а стихи поэта-бунтаря прочтет женщина - заслуженная артистка России Людмила Григорьева.

«Эта актриса блестяще чувствует ритм поэта, - считает режиссер-постановщик Игорь Лысов, - «Облако в штанах» - штука сложная для прочтения, тем более с музыкой, но именно поэтому все это свежо и интересно! Думаю, что Маяковский был бы по-хорошему удивлен такому повороту событий».



Two Siberians

В мае 2018 году дуэт «Two Siberians» уже попробовали поэзию Маяковского в Москве. Свой первый «Маяк» они дали в клубе «16 тонн»: попури из произведений Маяковского читал тогда специально прилетевший из Франции актер Олег Мокшанов. Композиторы-сибиряки написали под шоу очень сильную музыку, забитый под завязку зал дал бурю эмоций.

И вот - новый дебют из поэтическо-музыкального цикла «Маяк». На этот раз знаменитое «Облако в штанах». В прочтении Людмилы Григорьевой и порцией свежей музыки от дуэта «Two Siberians».

14,15 декабря 2018 года, Астраханский драматический театр.