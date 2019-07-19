Юрий Матвеев (“Two Siberians”) даст благотворительный концерт

Как пояснил музыкант, подстрочник говорит о своеобразной «репетиции» перед его вхождением в новое календарное измерение. В таких случаях всегда хорошо делать много добрых и очень полезных дел. Поэтому все вырученные средства с билетов и концертного благотворительного аукциона пойдут на оплату операции тяжелобольного ребенка фонда «Линия жизни».



ТЕКСТ

На аукционный розыгрыш музыкант привезет тибетский лот-талисман. Скорее всего, речь идет о каком-то особом восточном подарке, который Юрий получил от монахов тибетского монастыря - с ними как раз сейчас и гастролирует по миру дуэт «2 Siberians».

Электроакустическая программа «Времена года» представит «сезонные» композиции музыканта, в которых автор отразил разные настроения разных месяцев. Мировые гастроли, путешествия по Индии и Китаю не могли не повлиять на рождение новых произведений музыканта: они обязательно прозвучат на концерте «Времена года».

В программу также войдут авторские аранжировки всемирно известных классических композиций, хитов джаза и рока.

Как пояснили в фонде «Линия жизни», каждый зритель, купивший билет на концерт «Времена года», фактически творит благодеяние: все средства с билетов и аукциона будут направлены в лечении тяжелобольного ребенка.

11 сентября, клуб «Scenario» (Москва, ул.Тверская, 22А), 20.00.

Билеты: https://scenario-cafe-events.timepad.ru/event/1022676/