Умерла Montserrat Caballe

Об этом со ссылкой на врачей сообщила газета El Pais.

По ее данным, похороны Кабалье состоятся в понедельник. Прощание с певицей пройдет в воскресенье.



Монтсеррат Кабалье

Как сообщала газета La Vanguardia, в середине сентября Кабалье была госпитализирована в одну из больниц Барселоны из-за проблем с желчным пузырем.

Мировая известность пришла к артистке, когда в 1965 году она заменила певицу Мэрилин Хорн в опере Гаэтано Доницетти "Лукреция Борджиа" на сцене Карнеги-холла. Всего в репертуаре Кабалье более 125 оперных партий. Оперная дива также является лауреаткой нескольких премий Grammy, в том числе за лучшее вокальное соло (1969).

Первые гастроли Монтсеррат Кабалье в Москве состоялись в 1974 году с партией Нормы в одноименной опере Винченцо Беллини, певица не раз приезжала в Россию. Последний концерт исполнительницы в Москве прошел в июне 2018 года в рамках турне, приуроченного к ее 85-летнему юбилею.

ТАСС