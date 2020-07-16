Карлос Саура снимет фильм о Монтсеррат Кабалье

Великий испанский режиссер, который всегда проявлял большой интерес к музыке и начал развивать интенсивные художественные отношения с оперой Ла Корунья в качестве режиссера, в настоящее время находится на стадии производства музыкального фильма о жизни великой каталонской дивы Монтсеррат Кабалье.



Montserrat Caballe

Это новое производство, о котором пока мало что известно. Сейчас проходит кастинг в барселонской консерватории Лисеу.

В 2009 году у Карлоса Сауры вышла лента «Я, Дон Жуан», которая повествует историю жизни известного либреттиста Лоренцо да Понте, сотрудничавшего с Моцартом. Работы «Кармен», «Соломея» и «Фадо» также посвящены музыке.