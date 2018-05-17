Монтсеррат Кабалье споет в Кремле

Вся последующая карьера Кабалье доказала правоту слов великой гречанки: великолепный мастер утонченного стиля бельканто, безупречная вокалистка и неутомимый трудоголик оперной сцены удивительная Монтсеррат стала целой эпохой как в мире академической музыки, так и гораздо шире – в современном исполнительском искусстве как таковом.

12 апреля великой испанке Монтсеррат Кабалье исполнилось 85! Возраст, более, чем почтенный, а для оперной певицы – давно запредельный, особенно для сопрано, голоса, который, как правило, изнашивается быстрее других. И, тем не менее, Монтсеррат Кабалье продолжает петь – уже не в опере, а только в концертах, редко сольных, чаще в союзе с другими исполнителями, но все же, все же… Рекордсменка по многим параметрам – ее только оперный репертуар включает около 130 партий – Кабалье, похоже, решила добавить к своим многочисленным регалиям и титул «вечная». Величайших див прошлого века она уже давно перепела – артистическая карьера Марии Каллас длилась 35 лет, Джоан Сазерленд – 38, Ирины Архиповой и Елены Образцовой – по 50, а Кабалье на сцене уже 62 года (ее дебют состоялся в далеком 1956-м), и, кажется, не собирается останавливаться. Что ж, ей есть к чему стремиться – Магда Оливеро пела 76 лет, ее последнее публичное выступление состоялось в возрасте 99 лет!

6 июня Кабалье вновь поет в России – она выйдет на сцену Государственного Кремлевского дворца вместе со своей дочерью сопрано Монтсеррат Марти и тенором Жорди Галаном, чтобы исполнить в сопровождении Московского государственного симфонического оркестра и дирижера Рикардо Естрады самый разнообразный репертуар – арии из опер и сарсуэл, испанские и итальянские песни. В нашу страну Кабалье возвращается регулярно – ведь именно здесь она познала один из самых своих грандиозных триумфов. В 1974 году Кабалье была одной из главных звезд гастролей миланского театра «Ла Скала» в СССР, и ее эталонное исполнение партии Нормы в одноименной опере Винченцо Беллини на сцене московского Большого театра вошло в историю мирового музыкального искусства.

В концерте примут участие российские друзья непревзойденной, именно так называют Монтсеррат во всем мире за масштаб её таланта, - российские оперные звезды, которые исполнят как сольно, так и в дуэтах и более многочисленных ансамблях шедевры мировой музыкальной литературы. Вечер в Кремле обещает стать настоящим оперным праздником в честь юбилея несравненной испанской дивы.

Александр МАТУСЕВИЧ