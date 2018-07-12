Верка Сердючка уходит со сцены

«Это будет грандиозное выступление артистки, которая соскучилась по своему зрителю. Яркое шоу, достойное Верки Сердючки. Она сама по себе уже праздник! Кстати, кроме известных песен, Верка подготовила несколько новых композиций, премьера которых состоится именно в Одессе», — рассказал изданию «Украина.ру» Андрей Данилко.



Верка Сердючка

Через год Верка Сердючка поедет с прощальным туром по городам Украины.

«Под прощальным туром подразумеваются большие гастроли — некое спасибо тем людям, которые дали мне, мальчику из Полтавы, который жил в пристройке, где обои заворачивались, возможность обеспечить себя финансово, жить на Крещатике и, в принципе, не работать», — рассказал Данилко.

Украинский артист Андрей Данилко, который выступает в сценическом образе Верки Сердючки, ранее признался, что выступает в России, но только на закрытых мероприятиях.