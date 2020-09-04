Верка Сердючка выпустила первый за 12 лет альбом "Sexy"

В мини-альбом вошли четыре трека: "Swedish lullaby", "Sexy", "Disco kicks" и "Make it rain champagne" (был представлен раньше).

Рассказывая про свою новую работуs, Андрей Данилко отметил, что все четыре композиции призваны подарить людям солнечный свет в этот темный год.

"Sexy” – наше посвящение все фанатам "Евровидения" в благодарность за их тепло и поддержку, которые они оказывали нам все эти годы. Мы хотим, чтобы все танцевали и улыбались, несмотря на такое сумасшедшее время. Бокал холодного шампанского еще никому не вредил!" — рассказал он.

Последняя на данный момент пластинка Верки Сердючки “Doremi doredo” вышла в 2008 году.



Верка Сердючка - Sexy

Альбом начинается с «Шведской колыбельной» - песни, которая прославляет Швецию, страну, где Украина получила свою последнюю победу на «Евровидении» с Джамалой в 2016 году. Песня включает в себя быстроговорку из популярной шведской игры на выпивку «Helan går».

«Больше никаких слез в шампанском, сожги свой замок из стыда, только победители в этой игре, тише, тише, не плачь, спой шведскую колыбельную», - поет Сердючка.

Тема шампанского продолжается в заглавном чувственном треке «Sexy»:

«Вы чувствуете себя сексуально, вам жарко, принесите шампанское, давайте сделаем его популярным, нам не нужны ненавистники, мы рождены, чтобы танцевать на всем пути от Токио и обратно до Амстердама».

Песня построена на ближневосточном звучании - в инструментальной части есть цитата из «Everyway that I Can» Сертаба Эренера и «She Got Me» Луки Хэнни. Кроме того, в ней считалка на немецком языке.

«Disco Kicks» - наиболее откровенный камбэк к теме толерантности. Эта песня, сочетающая диско с винтажным синтезатором 80-х, - не просто ода стильной обуви - она ​​посвящена представителям всех полов и позволяет людям гулять по улице во всем, что они хотят, и двигаться, как им удобно. Верка - самый известный трансвестит в Восточной Европе.

«Я крут, как Аль Пачино, горячий, как капучино, я королева всего. У меня бедра, как у Золушки, гладкие, как моцарелла, смотри, как я делаю свое дело».

Смесь поп-музыки и ближневосточных звуков продолжается в песне, напрямую посвященной шампанскому "Make it rain champagne". Тематически «шампанское» олицетворяет не только французское игристое вино, но и бодрящий дух Верки и ее философию, направленную на то, чтобы сделать каждое мгновение незабываемым вне зависимости от гендерности:

«Сидишь в ванной, едешь в поезде, ждешь на автобусной остановке, ты должен вызвать дождь. Возьми девушку, возьми парня, вместе мы устроим дождь».

Вышедшая в декабре 2019 года песня могла бы попасть на Евровидение. Трек длится менее трех минут, запоминается и предоставляет бесконечные возможности для безумной постановки. Он был также написан двумя шведскими авторами песен: национальным финалистом Андреасом Орном и соавтором «Euphoria» Петером Бостремом. Во время выступления на украинском телешоу «Вечерняя премьера» с Катериной Осадчей Верка заявила, что в случае, если вокруг финала национального финала Украины разразится еще один «марувский скандал», «песня в принципе готова» для Евровидения.

Однако позднее Андрей Данилко заявил, что «Сердючка хотела, а Данилко был против».