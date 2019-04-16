Верка Сердючка выступит на «Евровидении 2019»

Ранее Данилко заявил, что не согласился бы участвовать в национальном отборе на "Евровидение", даже если бы ему предложили 100 тысяч долларов.

"Кончита Вурст споет Heroes Монса, Монс исполнит попурри с песней Элени Фурейры, Элени споет песню Верки Сердючки 2007 года «Лаша Тумбай», а Верка споет песню Нетты Toy", - говорится в сообщении на странице "Евровидения" в Instagram.



Верка Сердючка

Израильская певица Нетта Барзилай со своей песней "Игрушка" (Toy) выиграла прошлогодний конкурс в Лиссабоне. В этом году "Евровидение" пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая.

Таким образом, Верка Сердючка станет единственным артистом от Украины, принимающим какое-либо участие в конкурсе «Евровидение 2019». Напомним, в финале украинского национального отбора победила певица Maruv, которая оказалась в центре скандала из-за того, что выступает в России. Позднее стало известно, что ей передали контракт с пунктом о запрете гастролировать в РФ, который она не подписала. Другие финалисты национального отбора также отказались от участия в музыкальном конкурсе на таких условиях.

Украинский артист и продюсер Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, рассказал РИА Новости, почему согласился выступить на конкурсе "Евровидение" в качестве приглашенного гостя.

"Я не мог отказать "Евровидению", и идея мне понравилась – объединить ярких участников конкурса. Но я не могу разглашать подробности, это должно быть сюрпризом. В этом номере будут участвовать Кончита Вурст, Монс, Элени Фурейра и я", - рассказал РИА Новости Андрей Данилко.

Россию на международном соревновании представит Сергей Лазарев. Он исполнит песню «Scream», написанную Филиппом Киркоровым и композитором Димитрисом Контопулосом.