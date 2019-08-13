Александр Серов подал в суд на Первый канал на 7 млн руб

Как следует из определения Арбитражного суда Москвы, певец потребовал миллион рублей от Первого канала и компании "Директ" — производителя ток-шоу "Пусть говорят". Слушания начнутся 17 октября.



Александр Серов

По словам Степанова телеканалу 360, Серов заключил с компанией "Директ" договор, по которому должен был сняться в программе "Пусть говорят" и получить за это гонорар. Музыкант свое обязательство выполнил, а "Директ" — нет, утверждает адвокат.

"Первый канал — это другой момент. Еще одна передача была снята, и исполнение Серов сделал, а договор так и не подписали. В итоге Первому каналу направили запрет, чтобы использовать исполнение Александра Николаевича. Первый канал проигнорировал. Следовательно, есть претензии к ним, что они незаконно использовали его имя, подробности его личной жизни, а также его изображение и все остальное", — рассказал юрист.

По его словам, общая сумма исковых требований составляет более семи миллионов рублей. "Они заявлены сейчас частично", — добавил Степанов, выразив надежду, что удастся "договориться миром".

Личная жизнь Александра Серова стала одной из центральных тем передачи "Пусть говорят". Только с начала этого года ей были полностью или частично посвящены три выпуска шоу, одного из самых популярных на российском телевидении, последний раз — в конце мая.

Представители Первого канала и компании "Директ" пока никак не прокомментировали иск.