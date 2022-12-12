Александр Серов тратит на коммуналку полмиллиона в месяц

Ранее дочь Серова рассказала на своей странице в Instagram, что ее отец проходит интенсивное лечение, родственники настроены оптимистично и уверены, что он скоро поправится.





"Завтра выписывают", - сказал собеседник агентства, не уточнив, выздоровел ли Серов окончательно.

