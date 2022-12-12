Александр Серов тратит на коммуналку полмиллиона в месяц

В программе «Звезды сошлись» на НТВ Александр Серов пожаловался на тяготы роскошного быта.
«Когда я жил в коммуналке, то говорил себе, мол, никогда не приведу сюда жену. Когда у меня появилась двухкомнатная квартиру, привел туда супругу. Потом расширил квартиру, но, к сожалению, она этого не оценила. Сегодня живу в доме, за ним следит моя команда — человека три-четыре. Тяжело контролировать счета по коммуналке, потому что у меня часто воруют деньги. Я устал, после ковида поехала крыша», — рассказал 71-летний певец.
В общей сложности на содержание нескольких своих объектов недвижимости (загородный дом, три квартиры и дача), а также на заработную плату персоналу Александр Серов тратит полмиллиона рублей в месяц.
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