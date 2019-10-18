Amatory выпустили первый альбом с новым вокалистом

Альбом, вышедший на лейбле Orchard, состоит из 10 треков. Некоторые из них ранее уже выпускались в виде синглов и хорошо знакомы публике. В целом же эта работа стала первой полноформатной пластинкой с 2015 года.

В записи диска принял участие вокалист Сергей Раев (участник Obscure of Acacia, Triumphant, Celestial Meridian, известный также по работе с Shokran и Sumatra), для которого «Doom» стал первой работой в составе Amatory. В коллектив музыкант пришел весной 2019 года. Теперь у поклонников команды появилась возможность оценить произошедшие в звучании группы изменения.



Сергей Раев

Альбом отличается грязным, словно нарочито небрежно сведенным звуком и неразборчивым вокалом. Выходившие ранее синглы для этого альбома получили новое звучание.

Тур в поддержку альбома «Doom» Amatory начнут в ноябре. Столичные презентации диска пройдут 10 ноября в Санкт-Петербурге в клубе «Космонавт» и 15 ноября в Москве в клубе «Известия Hall».