Автор песни Далиды оспорит разрешение суда Киркорову петь его песню

По его словам, которые передает РИА Новости , песня 1977 года, которую исполняла певица Далида, была переработана без согласия и разрешения автора и перепета под названием "Шелковая нить". Песня вошла в альбом Киркорова "Ой, мама, шика дам!". Каталог с треком был передан от правообладателя Rolf Budde Musikverlag GmbH "Первому музыкальному издательству", но, по мнению заявителей, это не дает права исполнять или изменять композицию.

"Судебные инстанции в России необоснованно отказали заявителю в удовлетворении его иска о нарушении авторских прав. Ответчики не доказали своего права на законное использование музыкального произведения, автором которого Кессаб (Самир Жильбер Синуэ) является, поскольку использование авторского произведения осуществляется с нарушением требований законодательства, без выплаты соответствующего авторского гонорара", - сказал Трунов.

Он отметил, что жалоба подана по части 1 статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (право на справедливое судебное разбирательство). Трунов также считает, что в России отрасль защиты авторского права в музыке не развита, судьи не имеют опыта и специальных знаний в области авторского права, а также в стране нет квалифицированных музыкальных экспертов по вопросам плагиата музыкальных произведений.

В исковом заявлении утверждалось, что Киркоров значительно переделал произведение без согласования с авторами и использует его, причиняя им материальный ущерб. Агентство отмечает, что, по утверждению Киркорова, он добросовестно приобрел права на использование песни у агентов, а Российское авторское общество и вовсе уверено, что это два разных произведения.

В 2018 году Мосгорсуд признал законным решение Савеловского суда Москвы отказать французскому поэту, писателю и музыканту Жильберу Синуэ в иске к Филиппу Киркорову и его компаниям.

"Мосгорсуд постановил решение [Савеловского суда] изменить, исключив из мотивировочной части вывод суда, о том, что произведение "Шелковая нить" является переработкой произведения lo T`amero (Helwa ya Baladi), а также взаимосвязанные с этим выводом обстоятельства, мотивы и суждения", - приводил ТАСС решение суда.

Первым французским композитором, пытавшимся судиться с Киркоровым, стал Дидье Маруани, который в 2016 году подал в Мосгорсуд иск о взыскании 75 миллионов рублей за нарушение авторских прав из-за песни "Жестокая любовь". Маруани утверждал, что композиция является переработкой его песни "Symphonic Space Dream". Однако суд не принял иск к рассмотрению из-за нарушения правил подсудности. В марте 2019 года Маруани подал еще один иск о защите авторских прав к Киркорову и композитору Олегу Попкову на сумму 272 миллиона рублей в связи с той же композицией.

В конце ноября 2016 года Маруани и его юрист были задержаны в одном из отделений Сбербанка в центре Москвы из-за заявления Киркорова о вымогательстве у него 1 миллиона евро. Позднее композитора и адвоката отпустили, а дело о вымогательстве возбуждать не стали.