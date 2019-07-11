Бари Алибасов не прошел проверку на полиграфе

Полученные результаты оказались не такими, как представлено в официальной версии случившегося.

Согласно проверке на детекторе лжи, Алибасов отпил жидкость для прочистки труб намеренно, после чего сразу её выплюнул. Также полиграф показал, что у продюсера не было потери памяти.



Бари Алибасов

А предоставленные скриншоты переписки помощника Алибасова с врачом ясно говорят о том, что о госпитализации Бари Каримовича договорились заранее.

После того, как вся информация была озвучена, Алибасов покинул съёмки.

Организаторы шоу "На самом деле" на Первом канале, в котором показали переписку помощника Алибасова с лечащим врачом, выставили дураками самих участников передачи, заявил позднее РИА Новости Бари Алибасов — младший.

По его словам, изначально предполагалось сделать его "главным врагом, который зарабатывает на папе", чтобы поднять рейтинги, однако в последний момент редакторы программы изменили сценарий.

"Я умею обманывать детектор лжи: когда меня проверяют, он ничего не показывает. Мы договаривались, на каких вопросах я буду выдавать определенные эмоции, что мы подадим как правду, а что — как ложь. По факту они все провели по-другому. <...> Решили сделать так, что Бари Алибасов всех обманул", — объяснил собеседник агентства.

Как утверждает сын продюсера, если смотреть шоу внимательно, то можно увидеть "нестыковки".

Пиар-директор Алибасова Вадим Горжанкин, в свою очередь, сообщил, что не знает, кто предоставил телеканалу фрагменты переписки помощника Алибасова и его врача.

"В любом случае скриншот, который запросто сделать, это никакое не доказательство. Мы считаем, что доказательство — это официальные справки из НИИ имени Склифосовского", — сказал Горжанкин.