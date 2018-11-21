Алибасов женился на Лидии Федосеевой-Шукшиной

Церемония бракосочетания состоялась в Кутузовском отделе ЗАГСа, сообщает «Вечерняя Москва».

Для обоих это уже не первый брак. Роман между знаменитостями завязался еще в далеком 1995-м году. Отношения продюсера и актрисы продлились целых три года, что для любвеобильного Алибасова являлось настоящим рекордом. Они состояли в фактическом браке, но до официальной регистрации так и не дошло. После расставания у обоих остались доверительные и хорошие отношения.



Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина

Помощница музыканта Бари Алибасова подтвердила РЕН ТВ информацию о том, что музыкант второй раз женился на актрисе кино Лидии Федосеевой-Шукшиной.

"Брак у них сегодня был в кругу семьи", - сказала помощница Алибасова.

Напомним, основатель советской поп-группы «На-на» и знаменитая артистка уже более 20 лет живут вместе. У Федосеевой-Шукшиной от предыдущих браков осталось трое дочерей и пятеро внуков. Сыну Алибасова, которого зовут также как и отца - Бари в будущем году исполнится 34 года.