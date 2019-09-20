Blink-182 показал очень мрачный «Nine»

Пластинка стала вторым полнометражным релизом Марка Хоппуса и Трэвиса Баркера с гитаристом Мэттом Скибой, заменившим в команде Тома Делонга.

Над альбомом работали продюсеры Фаррелл Уильямс, Джон Фельдманн из Goldfinger и Тим Паньотта из Sugarcult, а также команды Captain Cuts и Futuristics, обложку релиза нарисовал уличный художник RISK.

Название альбома проистекает из его числовой последовательности в каталоге группы, он девятый для Марка Хоппуса.

Большая часть треков пластинки была написана под влиянием событий, происходящих в мире, и депрессии Марка Хоппуса, а авторы песен перед тем, как сочинять их, беседовали с участниками группы об их потаённых страхах.

- Мои мысли сами собой зацикливаются на плохом, и мне приходится активно этому противостоять, – рассказывал Хоппус изданию Kerrang! – Сейчас я не в том состоянии, когда мне хочется писать счастливые быстрые песни.

Альбом обновляет поп-панк звучание группы с помощью почти хип-хоп программирования, а также свежей постмодернистской электроники.

«Убедиться, что Blink ничем не отличается от современной музыки, а не в прошлом, - это большое достижение для меня», - сказал Баркер незадолго до выхода альбома.